الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 130 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع رصف طريق شبين القناطر

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع رصف طرق شبين القناطر بتكلفة 130 مليون

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة شبين القناطر، وذلك في إطار المتابعة والتنسيق المستمر لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

 واستهل المحافظ ، الجولة التي استمرت لمدة ثلاث ساعات لمتابعة رصف أربع طرق رئيسية تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري، وهي (طريق شبين القناطر/ قليوب - طريق شبين القناطر / مشتول السوق - طريق كوبري نبتيت / شبين - طريق الأحراز /  كفر الصهبي طحوريا) بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه. 

بدأ المحافظ بمتابعة أعمال رصف طريق شبين "القناطر - قليوب"، من أمام قرية أبو المعاطي حتى الزهويين، بطول 11.5 كم بتكلفة 37 مليون جنيه، حيث يجري حاليا أعمال رصف 3.7 كم منه، كما جار أعمال رش مادة MC ووضع طبقة الأسفلت السطحية.

 وقام بمتابعة أعمال رصف طريق كوبري "نبتيت - شبين" القناطر بطول 8 كم، وتتم أعمال FDR ( إعادة تدوير الطبقة السطحية ) يليها وضع طبقة الأسفلت بتكلفة 30 مليون جنيه. 

واختتم الهجان، الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق الأحراز - كفر الصهبي طحوريا بطول 12 كم، ويتم الآن رش مادة MC ووضع طبقة الأسفلت السطحية، بتكلفة 35 مليون جنيه. 

- تفقد أعمال إنشاء بوابة مدخل شبين القناطر

وخلال الجولة، تفقد أعمال إنشاء بوابة مدخل شبين القناطر ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضاري والجمالي للمدن بما يتلاءم مع الطابع التراثي للمحافظة. 

ووجه محافظ القليوبية بدفع الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشروعات مشيرًا إلى أنه مستمر في متابعة الأعمال بشكل دوري لحين تسليمها وإدخالها الخدمة.

وشدد المحافظ على القائمين على الأعمال بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية، كونه طريق هام وحيوي يخدم أهالي قرى شبين القناطر وتوابعها، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى حياة كريمة. وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة. 


وأكد "الهجان" استمرار متابعته الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركز شبين القناطر، بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل كافة المعوقات على أرض الواقع لكافة القطاعات، للانتهاء من مشروعات المشروع القومي ودخولها الخدمة بكامل طاقتها لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى.

الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية شبين القناطر طريق شبين القناطر لواء عبد الحميد الهجان مدينة شبين القناطر

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