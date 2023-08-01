الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سحر طلعت مصطفى: مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات

النائبة سحر طلعت
النائبة سحر طلعت مصطفى

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، المقرر تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ سبتمبر في مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن ذلك المؤتمر يأتي في ظل توجهات الدولة نحو اعتماد مصر مقصدا أساسيا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، لما تمتلكه من موارد طبيعية تجعلها منافس قوى عالميا في ذلك النوع من السياحة.

وقالت سحر طلعت مصطفى، في تصريحات لها اليوم، أن مصر تمتلك مواقع طبيعية فريدة على مستوى العالم تصلح للسياحة العلاجية والاستشفاء الطبيعى مثل منتجعات سيوة والوادى الجديد، بالإضافة إلى ما تمتلكه من كوادر طبية متخصصة ومتميزة عالميا، وكذلك ما تمتلكه من إمكانيات طبية مثل المؤسسات الصحية والطبية الجديدة التى تقدم خدمات بجودة عالمية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ذلك المؤتمر الخاص بتطبيقات السياحة الصحية، سيكون فرصة قوية للترويج السياحى لمصر بشكل عام و في قطاع السياحة العلاجية بشكل خاص، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات وموارد تؤهلها للمنافسة العالمية.

وتابعت أن ذلك المؤتمر سيكون أيضا فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في قطاع السياحة العلاجية، وهو ما يتماشى مع خطوات الدولة وجهودها بتأهيل البنية التحتية لتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات والمجالات، مشيرة إلى أن  قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في خطتها التنموية، وتحسين الوضع الاقتصادى.

النائبة سحر طلعت مصطفى مجلس النواب السياحة السياحة الصحية المصرية خريطة السياحة العلاجية

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