"دوار العالم" أحدث إصدارات العين للنشر لـ أحمد الصادق

يصدر قريبًا عن دار العين للنشر، رواية جديدة تحمل اسم "دوار العالم" للكاتب أحمد الصادق.

وعلى غلاف الرواية نقرأ:

إن كنتَ تقرأ هذه الكلمات، فأنت على الأرجح قد قلبتَ الكتابَ إلى الغلاف الخلفيّ، لتقرأَ شيئًا عن الرواية يفضحُ ما بها من أسرار؛ فالعنوانُ يدعوك إلى التفسير.. دُوَار العالَم.. إذ كيف يُسبِّب لنا العالمُ الدُّوَار؟

هناك حقيقةٌ قد تبدو مخيفةً في البدء، وهي أنه لا وجودَ لهذا الكتابِ أصلًا، ولا لدارِ النشر التي تقفُ بداخلها، ولا لأيِّ شيءٍ يظهرُ من حولك.. إنما أنت فقط، أنت.. العدَم.. ولا ثالثَ لكما.

هذا ما حدث مع صاحبنا وحيد، بطلِ الرواية، ولكي تخوضَ نفس المغامرة، فأنت بحاجةٍ إلى قفزةٍ إيمانية، لتدير الكتاب، وتفتح صفحتَه الأولى، ثم تقرأ سُؤالَه "هل فكَّرتَ من قبل أن العالَم كلَّه يدورُ داخلَ رأسك؟".

حينَها.. أنصحُك ألَّا تتعجَّلَ بالإجابة.

وفي سياق آخر؛ شاركت دار العين للنشر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بدورته الثامنة عشرة، الذي افتتحته مكتبة الإسكندرية، واستمر حتى يوم 26 يوليو الماضي، وأقيم بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

وشارك في المعرض هذا العام أكثر من 75 دار نشر، من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية، كما أقيم على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين، بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات.

وقدم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته الثامنة عشرة مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة (الرواية – القصة القصيرة – السيناريو- الدراما الإذاعية- القصة القصيرة جدا- ورشة النقد) هذا بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي.