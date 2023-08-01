الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زاهى حواس يحصل على جائزة الريادة فى الآثار بالمنتدى العربى للسياحة والتراث

زاهى حواس
زاهى حواس

حصل عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، على جائزة الريادة في الآثار وذلك في المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 7/31 إلى 8/1 بمدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة من عدد كبير من الإعلاميين ورجال السياحة ورجال الآثار العرب.

وتحدث "حواس"، في ندوة حوارية، عن أهمية السياحة في الدول العربية، ومستقبل السياحة في مصر، مؤكدًا أن الدول العربية بها تراث وآثار هامة جدًا.

وأوضح "حواس" أن المتحف المصرى الكبير أهم مشروع ثقافى في القرن الـ21، مشيرًا إلى أنه سعيد بمشاركته فى بناء هذا المتحف.

وتحدث عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في سقارة والأقصر وهرم خوفو.

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