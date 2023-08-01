الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحسم مصير عرض الاتحاد لضم طاهر محمد طاهر

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

تلقى مسئولو الأهلي عرضاً رسمياً من الاتحاد السكندري لضم طاهر محمد طاهر بنظام البيع النهائي أو الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تلقيه عدة اتصالات هاتفية من محمد مصيلحي، رئيس زعيم الثغر.

وكشف مصدر مسؤول أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أحالت العرض إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي سيحسم موقفه النهائي من العرض. 

وأضاف المصدر أن كولر طلب تأجيل أي قرارت فنية بشأن مصير بعض العروض لضم اللاعبين لحين الانتهاء من مباراة الفريق أمام المصري في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

وأشار المصدر إلى أن طاهر محمد طاهر يرفض الرحيل على سبيل الإعارة ووضع نفسه تحت دائرة الاختبار سواء بالعودة أو لا مثلما حدث مع بعض اللاعبين.

وأوضح المصدر أن اللاعب طلب وضع بند في عقده مثل عقود اللاعبين الذي رحلوا بشكل نهائي إلى بعض الأندية مثل نادي زد وسيراميكا.

الاتحاد السكندرى الانتقالات الصيفية السويسري مارسيل كولر بطولة كأس مصر طاهر محمد طاهر محمد مصيلحي

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