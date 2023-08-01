بالأسماء.. ننشر تفاصيل حركة ضباط الشرطة 2023 بالفيوم

أصدر اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، حركة تنقلات موسعة لعام 2023؛ 2024 بين قيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم.

شملت الحركة جميع المراكز والأقسام الشرطية بمديرية أمن الفيوم.

وشملت حركة تنقلات ضباط مباحث الفيوم جميع الأقسام للعام الحالي 2023.

يأتي ذلك لضخ دماء جديدة في الأقسام الشرطية، والاهتمام بتعيين الكفاءات في المناطق التي لها طبيعة أمنية خاصة، وذلك للقضاء على الجريمة بشتى صورها في نطاق المحافظة، وإحكام السيطرة الأمنية، حيث جرى تغيير كل رؤساء مباحث الأقسام والمراكز.

حركة ضباط الفيوم

• المقدم محمد هاشم رئيس قسم تحريات المديرية

• المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم أول

• المقدم هشام حسن رئيس مباحث قسم ثان

• المقدم حسين فؤاد قسم المساعدات الفنية

• النقيب خالد يحيى معاون مباحث المركز

• العقيد سامح عبد الظاهر رئيس مكتب مكافحة المخدرات

• العقيد كريم حمزة رئيس مباحث الأموال العام

• العقيد عاطف الواحي رئيس مباحث المرور

• النقيب محمد الهاين رئيس مباحث سنهور

• الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث سنورس

• العقيد حازم الهاين رئيس قسم المعلومات الجنائية

• الرائد احمد عبد المجيد رئيس مباحث الشواشنة

• المقدم عمر شوقي رئيس مباحث الفيوم الجديدة

• الرائد أنور المصري رئيس مباحث أبشواي

• الرائد محمد كمال رئيس مباحث يوسف الصديق

• المقدم محمد عبد الحكيم معاون مباحث تنفيذ الأحكام

• المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث أطسا

• المقدم أحمد جنيدي مفتش طامية وسنورس

• الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز

• الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث النجدة

• المقدم أحمد طرفاية مباحث الطرق والمنافذ

• المقدم عبد الله عثمان تنفيذ الأحكام بالمديرية

• العقيد محمود هيبة مفتش مباحث قسم أول وثان

• النقيب محمد عويس معاون مباحث المرور

• النقيب أحمد ياسر رحيم معاون مباحث قسم أول

• الرائد محمد عبد الناصر معاون أول مباحث قسم أول

• الرائد محمد على صالح وكيل مباحث التموين

• العقيد مصطفى الجندى رئيس التموين

• النقيب مازن معاون مباحث سنهور

• العقيد محمد دعبس رئيس مباحث المرافق