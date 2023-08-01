الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عروس بمحكمة الأسرة: "عاوزني أبوس رجل أبوه وأمه عشان أرجعله ورفضت"

محكمة
محكمة

"تزوجته وهو غارق فى الديون وطلب منى بيع شبكتى بعد 3 أيام من زفافنا فقط وبرغم ذلك لم أعترض ولم أخبر أهلى بذلك، وبعد شهرين فقط من زواجنا انهال علي ضربا وطردنى من عش الزوجية الذى حلمت به لسنوات".. كلمات بسيطة عبرت بها نهلة عن كم المعاناة التى عاشتها خلال رفعها دعوى نفقة زوجية تحمل رقم ٤٨٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة.

وقالت الزوجة فى دعواها: تزوجته زواج تقليدى وبرغم ذلك نشبت بيننا قصة حب كبيرة جعلت كل مننا يتمسك بالآخر حتى تمت زيجتنا، وظننت أننى سأعيش معه فى هناء وسعادة طول العمر لكن أحلامى صارت هباء.

وأضافت نهلة: بعد زواجنا بـ3 أيام فقط صارحنى بأن الديون تلاحقه من كل ناحية وطلب منى بيع شبكتى بالإضافة إلى مصوغاتي الذهبية التى اشتراها لى والدى، وقفت بجانبه وساندته وقمت ببيع كل المصوغات وقام بتسديد ديونه وحينها طلبت منه السفر لأى مكان مثل أى عروسين لكنه تحجج بأن ليس معه من الأموال ما يكفى لحجز فندق أو غيره 
كنت فى حالة نفسية سيئة ولم أشعر بفرحة زواجى وبالأخص أنه خرج لمباشرة عمله بعد الزواج بـ5 أيام فقط وأصبحت أشاهده دقائق معدودة خلال اليوم.

واستكملت الزوجة: طلبت من إحدى صديقاتي إعطائى مفتاح شقة والدها بإحدى المدن الساحلية وطلبت منه أخذ إجازة للتنزه سويا وفور سفرنا تلقى اتصالا هاتفيا من أشقائه ووالديه يطلبون منه العنوان لأنهم فى طريقهم إلينا، أصابتنى حالة من الغضب والفزع وبالأخص أن أشقاءه حضروا بزوجاتهم وأطفالهم الصغار باليوم التالى قررت تركهم والرجوع لشقتى وأنا فى حالة نفسية سيئة وعندما رفض زوجى الرجوع معى تركته وغادرت. 

وتابعت: وباليوم التالى ألحق بي بمسكن الزوجية وانهال علي بالضرب المبرح مبررا غضبه لإحراجى له ولتركه هو وأهله وقام بطردي من مسكن الزوجية، وحاول الكثير من الأهل التدخل لحل المشكلة لكنه شرط على بأن أقبل قدم كل من والديه أولا لكنى رفضت الرجوع بهذا الشرط المهين ومنذ سنة تقريبا ونحن بهذا الوضع.

الاموال الزوج الزوجية القاهرة بالقاهرة بمحكمة الأسرة

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