الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد "فيرجينيا تك" الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، وفد من جامعة فيرجينيا تك الأمريكية برئاسة الدكتور توماس ارشيبالد المدير التنفيذي لمركز التعليم والتطوير والبحث الدولي لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي البحثي بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسب بصفة خاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والدكتور ياسر فؤاد عميد كلية الحاسبات وعلوم البيانات، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية و الدكتور سامح شحاتة والدكتورة بشرى سالم مسئولي مكتب العلاقات الدولية والدكتورة غادة الخياط رئيس مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، بمقر الجامعة بالشاطبى .

وأكد الدكتور قنصوه ، حرص جامعة الإسكندرية على استمرار التعاون مع جامعة فرجينياتك فى مجالات التعليم والبحث العلمي، لافتاً إلى إمكانية التكامل بين مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية ونظيره بجامعة فرجينياتك في مجال تقنية الأغشية لمعالجة المياه "membrane technology"،  والتعاون فى المشروعات المتعلقة بالاستدامة والإقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية لمواجهة تحديات تغير المناخ بالإضافة إلى التعاون في ربط التكنولوجيات والتقنيات المبنية علي المعرفة بين المجتمع الأكاديمي والصناعة لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، مشيراً إلى توجه جامعة الإسكندرية الدولية لإنشاء أفرع دولية في برج العرب بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

وأعرب الدكتور أرشيبالد، عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وحرصه على تطوير هذا التعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

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جامعة الإسكندرية جامعة فيرجينيا تك سبل التعاون المجالات العلمية والبحثية مجال تقنية الأغشية

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