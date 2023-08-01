الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برعاية وزارة الرياضة وحياة كريمة.. محافظ قنا يعلن موعد تنظيم ملتقى للتوظيف

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تنظيم ملتقى توظيفى في المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومؤسسة حياة كريمة، بهدف توفير فرص عمل للشباب، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 6 أغسطس الجارى، بمقر الصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم.

وقال محافظ قنا، إنه على هامش فعاليات الملتقى سيتم تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان "طور وغير"، للتدريب من أجل التوظيف، وذلك في إطار مبادرة "توظيف مصر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وأضاف الداودي، أن هذا الملتقى يعد أحد البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص التى توفر وظائف متنوعة للشباب، من أجل خلق  فرص عمل حقيقية للشباب.

ؤسسة حياة كريمة أشرف صبحي وزير أشرف الداودي محافظ قنا أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف

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