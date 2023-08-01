"تجارة طنطا" تصدر بيانًا بشأن حفل تخرج فضته الشرطة

نفت كلية التجارة في جامعة طنطا أي صلة لها بحفل التخرج الذي أقامته مجموعة من طلاب الكلية، وفضته قوات الشرطة في الغربية بعد تحطيم محتويات القاعة التي شهدت الحفل.

وأصدرت الكلية بيانًا جاء فيه: "بالإشارة إلى ما يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من خريجي كلية التجارة بتنظيم حفل بحضور عدد من الخريجين للعام الدراسي 2023/ 24 تنفي إدارة الكلية أي صلة لها بهذا الشأن وأنها أقيمت بدون أي تدخل منها على المستوى الإداري أو التنظيمي وخارج أسوار الكلية أو جامعة طنطا".

وأضاف البيان أن حفل الخريجين الرسمي يتم بالتنسيق والتنظيم بين اتحاد الطلاب وإدارة الكلية بعد انتهاء جميع أعمال الامتحانات بدوري يوليو وسبتمبر، وسيتم الإعلان عنه في حينه بجميع الترتيبات والأمور الإجرائية الرسمية.

حفل تخرج طلاب كلية التجارة في جامعة طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية من فض حفل تخرج طلاب وطالبات كلية التجارة بجامعة طنطا بعد تحطيم ذويهم محتويات إحدى قاعات القرى السياحية بطريق "طنطا- كفر الشيخ" الدولي.

وبعد فشل تنظيم حفل التخرج، قامت الأجهزة الأمنية بإرسال دوريات من الشرطة بعد استدعاء أولياء أمور الطلاب والطالبات، وشرطة النجدة لإغاثتهم على خلفية اشتباكات نشبت مع أعضاء اللجنة المنظمة للحفل وأولياء أمور الطلاب بسبب خلل وسوء التنظيم في حفل التخرج.

تعود أحداث الواقعة إلى تنظيم حفل تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة طنطا في إحدى القرى السياحية بطريق طنطا- كفرالشيخ بمحافظة الغربية، وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات، وذلك تخلله زحام كبير من خريجي الفرقة الرابعة وذويهم وزملائهم.

وكان الحفل الختامي للتخرج شهد حالة من الهرج والمرج وتشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية من جهة، والطلاب والطالبات المكرمين من جهة أخرى، بسبب سوء التنظيم وعدم جودة الهدايا وشهادات التقدير المقدمة للطلاب.