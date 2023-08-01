اليوم.. انطلاق احتفالات المركز الثقافي بمئوية البابا شنودة

تنطلق اليوم الثلاثاء، احتفالات المركز الثقافي الأرثوذكسى المئوية ميلاد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 117 السابق وتستمر حتى يوم 3 أغسطس باحتفالية كبرى على المسرح الكبير بقاعة المنارة، بالتجمع الخامس - محور المشير، ويرفع الستار في تمام الثامنة مساء.

ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاه من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر، ويأتي هذا الحفل كختام لفعاليات تمتد من يوم 1 أغسطس وتبدأ بالمؤتمر العلمي والبحثي.

ومن جهته أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عن بدأ فعاليات الاحتفال بالمؤتمر العلمي والبحثي وذلك يوم ١-٢ أغسطس 2023، وذلك الحضور من التاسعة صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية وحتى الرابعة عصرًا.

مؤكدًا: وتختتم فعاليات الاحتفال يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس على المسرح الكبير، قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ويرفع الستار في تمام الساعة الثامنة مساءً، الحفل يتضمن العديد من الفقرات المستوحاه من تراث معلم الأجيال، ذهبي الفم، مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث.

ودعا المركز الثقافي الباحثين لتقديم أبحاث في المؤتمر، الذي ينظمه المركز بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث "1923م- 2023م"، خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس 2023م بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي هذا المؤتمر ضمن احتفالات المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمئوية ميلاد البابا شنوده الثالث.

محاور أبحاث المؤتمر بابا العرب "الوحدة الوطنيةـ الحوار الإسلامي المسيحي" البابا الموسوعي "الكاتب ـ الشاعرـ الصحفي"و البابا المسكوني والبابا المعمر والبابا والوسائط الروحية "البابا الروحي" والمرأة في منهج البابا "ما بين ضرورات الانفتاح ومقتضيات الرهبنة" والبابا المعلم والبابا والشباب.

أما عن قواعد وشروط المشاركة أن يتناول البحث أحد الموضوعات التي تندرج ضمن محاور المؤتمر، وكتابة المحور بوضوح.

وتابع أن يتمتع البحث بالأصالة، أي لم يسبق نشره من قبل، ولم يتم تقديمه لأي جهة أخرى محلية أو خارجية، أو المشاركة به ضمن أي محفل علمي، تمهيدًا لنشره في كتاب يضم أعمال المؤتمر.