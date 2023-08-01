الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: "تكييف وستارة" وراء حريق 6 طوابق بعقار مدينة نصر

حريق
حريق

كشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بالاشتراك مع خبراء الأدلة الجنائية، أن ماس كهربائي بتكييف واشتعال النيران ببيت الستائر أدى إلى احتراق ٦ طوابق داخل عقار بدائرة القسم. 

وأوضحت التحريات، أن مالك الشقة المتسببة في احتراق العقار نفى وجود شبهة جنائية في الحادث لكنه شاهد شظايا النيران تخرج من التكييف تجاه الستارة وأدت إلى سرعة اشتعال النيران. 

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريق داخل عقار بمدينة نصر، مما أسفر عن التهام النيران 6 طوابق.


كانت البداية عندما تلقى  قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة  بلاغا بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود حريق بشقة بالطابق الرابع وإمتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ ، وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم.

ونجحت القوات فى إنقاذ 3 أشخاص منهم سيدة مسنة من قاطني الطابق الخامس و11 شخصًا من قاطنى الطابق السابع والثامن.
كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع إمتداد النيران للشقق من الداخل ونجحت فى إخماد الحريق.

اشتعال النيران أسف الادلة الاشتراك البدأ التهام الج الجسم الثامن

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