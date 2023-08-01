موقع سياحى كندى: أهرامات الجيزة ومعبد أبو سمبل أعظم عجائب الحضارة القديمة

رشح موقع سياحي كندي أهرامات الجيزة ومعبد أبو سمبل ضمن قائمة بأفضل معالم جذب سياحية في الشرق الأوسط، وقال بأنها أعظم عجائب الحضارة المصرية القديمة.

وقال موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، كان الهرم الأكبر على مدى آلاف السنين أطول مبنى بناه الإنسان، وأهرامات الجيزة الثلاثة الضخمة مقاصد سياحية لآلاف السنين منذ العصور اليونانية القديمة، فالهرم الأكبر هو الوحيد من عجائب الدنيا السبع القديمة التي لا تزال قائمة.

وعن تاريخ الهرم الأكبر، قال الموقع إنه يُعتقد أن الفرعون خوفو بدأ فورة البناء لأول مرة في حوالي 2550 قبل الميلاد، مشيرًا إلى أنه هو الأكبر على وجه الأرض بارتفاع 481 قدمًا، وأكد تطور التصميم في عهد المصريين القدماء ظهر جليًا في تصميم الأهرامات الأصغر.

وأضاف التقرير: "اليوم عندما ننظر إلى كيفية بناء هذه الأهرامات فهو مجرد أمر محير للعقل، لا يزال العلماء يتجادلون حول مدى إمكانية البدء حتى في مشروع بناءه، ولكن كما هو الحال مع كل شيء، هناك تفسير ما، بالرغم من الصعب علنا رؤيته، لكننا نعلم الآن أن العمال المصريين كانوا ماهرين ويتلقون تغذية جيدة".

وتابع: "واصل ابن خوفو المسمى فرعون خفرع بناء هرم الجيزة الثاني جنبًا إلى جنب مع تمثال أبو الهول الشهير، منحوتة من الحجر الجيري، هذه الصورة لمخلوق أسطوري تظهر رأس فرعون على جسد أسد، فيما تقول أحد المعتقدات أن أبو الهول موجود هناك ليقف حراسة لمجمع المقبرة القديمة".

وعن معبد أبو سمبل، قال التقرير الكندي: "ربما يكون أبو سمبل هو الثاني بعد الأهرامات من حيث مدى شهرة مصر القديمة، فرمسيس الثاني بني أبو سمبل، ويشتهر باحتوائه على أربعة تماثيل ضخمة للفرعون القديم خارج المعبد المنحوت في الصخر، وخناك أيضًا تماثيل أصغر بكثير لزوجته نفرتيتي".