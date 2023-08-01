الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة نشوى الشريف لـ"صالون التنسيقية": الاستثمار الجيد فى العمل النقابى لن يتم إلا بالتثقيف والتدريب

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، إن جلسة الحوار الوطني بشأن العمل النقابي، كانت جلسة مهمة لوجود كل الأطياف المهتمة بالعمل النقابي، موضحة أن عملية الاستثمار الجيد في العمل النقابي لن تتم إلا بالتثقيف الجيد والتدريب القوي، مشيرة إلى أن هذا موجود ولكنه اختياري وأحيانًا يتم باختيار من قبل رئيس مجلس الإدارة أو البعض يراه نوع من أنواع الترفيه وهو ما يعد إشكالية في العمل النقابي في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تحديات العمل النقابي في مصر». 

وأضافت أنه من الضروري أن يكون هناك نقابي يجيد عملية التفاوض وأن يكون قادرًا على توصيل مشكلته مع صاحب العمل، مشيرة إلى هناك نقابيين لا يعرفون مدى سلطتهم ومعظمهم لا يعرفون قوتهم ولا يعرفون حقوق العمال ولا يعرفون واجبات صاحب العمل. 

وأوضحت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أنه من الضروري أن تكون هناك تدريبات متفرقة للعمال الذين يتخطى عددهم 30 مليونا لمعرفة كيفية اختيار النقابي الصحيح، مطالبة بأن يكون لدى صاحب العمل أن يعامل العامل بجدية واحترام وان يبكون هناك اشتراطات في التعامل مع العامل.

أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

النائبة نشوي الشريف تنسيقية العمل النقابي الأحزاب والسياسيين الحوار الوطنى القوى العاملة

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