ضبط تاجر مخدرات بحوزته 59 طربة حشيش بمنطقة سيجر بطنطا

نجح ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، في توجيه صفعة قوية والقبض على أحد أباطرة المخدرات قبل ترويجة كمية من مخدر الحشيش وبحوزته 59 طربة حشيش ومبلغ مالي بمنطقة سيجر بدائرة القسم.

كان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل وشهرته "براء" بترويج مخدر الحشيش متخذا من منطقة سيجر مسرحا لمزاولة الإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد خلاف رئيس قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من إلقاء القبض علي المتهم وبحوزتة 59 طربة حشيش ودراجة نارية ومبلغ مالي قدره 19 ألف جنيه.

وبمواجه المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة والاتجار في المخدرات وأن المبلغ حصيلة الإتجار في المخدرات والدراجة النارية تستخدم في توزيع مخدر الحشيش على الزبائن.