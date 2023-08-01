الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 59 طربة حشيش بمنطقة سيجر بطنطا

ضبط
ضبط

نجح ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، في توجيه صفعة قوية والقبض على أحد أباطرة المخدرات قبل ترويجة كمية من مخدر الحشيش وبحوزته 59 طربة حشيش ومبلغ مالي بمنطقة سيجر بدائرة القسم.

كان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود معلومات عن قيام عاطل وشهرته "براء" بترويج مخدر الحشيش متخذا من منطقة سيجر مسرحا لمزاولة الإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد خلاف رئيس قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من إلقاء القبض علي المتهم وبحوزتة 59 طربة حشيش ودراجة نارية ومبلغ مالي قدره 19 ألف جنيه.

وبمواجه المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة والاتجار في المخدرات وأن المبلغ حصيلة الإتجار في المخدرات والدراجة النارية تستخدم في توزيع مخدر الحشيش على الزبائن.

وبحوضبط تاجر مخدرات وبحوزته منوعات طربة حشيش بمنطقة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان