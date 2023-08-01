"التعليم العالى" لـ أولياء الأمور: أعطوا فرصة لابنائكم لاختيار التخصص الذى يريدونه

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن بعض الكليات والتخصصات سترتفع وفقًا لنسبة الإقبال عليها وكليات أخرى ستنخفض وفقًا لإنخفاض عدد الرغبات من الطلاب للالتحاق بها.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc: "أطمئن الطلاب وأولياء الأمور على منظومة التعليم حاليًا فلدينا 92 جامعة و 175 معهد، وبالتالي الدولة استثمرت مبالغ ضخمة جدًا خلال السنوات الماضية وأصبحت نسب الإتاحة عالية جدًا مقرونة بنسب الجودة لمنظومة التعليمية في مصر".

ننصح الطلاب بمتابعة التخصصات الجديدة على موقع الوزارة

وتابع، أن الجامعات الحكومية في كافة الكليات يوجد برامج دراسية جديدة ونهنئ كل طلاب الثانوية العامة بالنجاح ونتمنى لهم دوام التوفيق، وننصحهم بالدخول لموقع الوزارة ومتابعة أقسام الكليات والتخصصات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وينظروا لسوق العمل ولايجعلوا النجاح هو من يوجههم.

ووجه نصيحة لأولياء الأمور: "أعطوا فرصة لأبنائكم لاختيار التخصص العلمي الذي يرونه مناسبًا لهم".