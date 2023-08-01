الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التعليم العالى" لـ أولياء الأمور: أعطوا فرصة لابنائكم لاختيار التخصص الذى يريدونه

عادل عبدالغفار
عادل عبدالغفار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن بعض الكليات والتخصصات سترتفع وفقًا لنسبة الإقبال عليها وكليات أخرى ستنخفض وفقًا لإنخفاض عدد الرغبات من الطلاب للالتحاق بها.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc: "أطمئن الطلاب وأولياء الأمور على منظومة التعليم حاليًا فلدينا 92 جامعة و 175 معهد، وبالتالي الدولة استثمرت مبالغ ضخمة جدًا خلال السنوات الماضية وأصبحت نسب الإتاحة عالية جدًا مقرونة بنسب الجودة لمنظومة التعليمية في مصر".

ننصح الطلاب بمتابعة التخصصات الجديدة على موقع الوزارة

وتابع، أن الجامعات الحكومية في كافة الكليات يوجد برامج دراسية جديدة ونهنئ كل طلاب الثانوية العامة بالنجاح ونتمنى لهم دوام التوفيق، وننصحهم بالدخول لموقع الوزارة ومتابعة أقسام الكليات والتخصصات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وينظروا لسوق العمل ولايجعلوا النجاح هو من يوجههم. 

ووجه نصيحة لأولياء الأمور: "أعطوا فرصة لأبنائكم لاختيار التخصص العلمي الذي يرونه مناسبًا لهم".

عادل عبدالغفار أولياء الأمور أعطوا فرصة لأبنائكم لاختيار التخصص العلمي الثانوية العامة

مواد متعلقة

فاروق الباز يلبي رغبة الرابع في الثانوية العامة: نصف درجة غيّرت حياتي

"التعليم" توضح حقيقة تسريب نتيجة امتحانات الثانوية العامة

محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

"التعليم العالى" تكشف موعد تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وكيفية حساب النسبة المئوية

تستمر 15 يومًا.. "التعليم" تعلن موعد استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة

داعية لطلاب الثانوية العامة: "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم"

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان