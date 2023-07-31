الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا قالت الفنانة شمس لحسن يوسف عند دفن نجلهما؟.. الجندي يجيب

خالد الجندي
خالد الجندي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أسرة الفنان حسن يوسف عرفت طريق الإلتزام من زمان، مؤكدًا أن مهمته كانت سهلة لأنهم لم يخرج منهم لفظ خارج وكانوا على قدر من الصلابة والتماسك في مصاب نجلهم.

أضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، أنه سمع السيدة شمس البارودي، زوجة الفنان حسن يوسف وهي تقول له أثناء دفن نجلهما:"أن ما تراه هذا هو الكفن ولكن ابننا عبدالله بين يدي الرحمن"، فما أقساها من لحظة وما أعلاها من كلمة وما أعظمها من قيمة قيمة الإيمان، فالملائكة تؤمن عند هذه اللحظة لذلك الحديث يقول "إنما الصبر عند الصدمة الأولى".

ظروف وفاة عبدالله حسن يوسف

وتوفى عبدالله في حادث غرق بالساحل الشمالي ورحل عن عمر يناهز الـ35 وتم تشييع جثمانه عصر اليوم من الشيخ زايد وسط حضور نجوم الفن.

خالد الجندي شمس البارودى حسن يوسف دفن نجلهما وفاة عبدالله حسن يوسف حادث غرق الساحل الشمالى

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