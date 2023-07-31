الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": نصف مليار دولار زيادة فى النقد الأجنبى خلال عام

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لـ34.7 مليار دولار حتى مطلع شهر يوليو 2023، فيما كان صافي الاحتياطيات الدولية 34.7 مليار دولار حتى مطلع يوليو 2023، مقابل 33.2 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022 بزيادة نصف مليار دولار خلال عام.

وتكفى الاحتياطيات النقدية لتغطية واردات سلعية لمدة تقارب 6 أشهر مقابل 5.2 شهر فى العام السابق.

كان معدل التضخم العام فى الحضر قد سجل 35.7% فى يونيو الماضة من 32.7% فى مايو من العام نفسه، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 41% من 38.6% فى مايو.

وتسارعت وتيرة التضخم محليًا، بسبب أسعار المواد الغذائية، التى شهدت زيادة ملحوظة من 60% فى مايو إلى 65.8% فى يونيو، ويعزى هذا الإتجاه التصاعدى جزئيًا إلى التأثيرات الأساسية غير المواتية، فى حين شهد التضخم غير الغذائى أيضًا ارتفاعًا طفيفًا، حيث قفز من 19.1% فى مايو إلى 20.9% فى يونيو مدفوعة بشكل أساسى من الارتفاع الكبير فى أسعار التبغ.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء الاحتياطيات الدولية الاحتياطيات النقدية واردات سلعية معدل التضخم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان