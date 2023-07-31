"الإحصاء": نصف مليار دولار زيادة فى النقد الأجنبى خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لـ34.7 مليار دولار حتى مطلع شهر يوليو 2023، فيما كان صافي الاحتياطيات الدولية 34.7 مليار دولار حتى مطلع يوليو 2023، مقابل 33.2 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022 بزيادة نصف مليار دولار خلال عام.

وتكفى الاحتياطيات النقدية لتغطية واردات سلعية لمدة تقارب 6 أشهر مقابل 5.2 شهر فى العام السابق.

كان معدل التضخم العام فى الحضر قد سجل 35.7% فى يونيو الماضة من 32.7% فى مايو من العام نفسه، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 41% من 38.6% فى مايو.

وتسارعت وتيرة التضخم محليًا، بسبب أسعار المواد الغذائية، التى شهدت زيادة ملحوظة من 60% فى مايو إلى 65.8% فى يونيو، ويعزى هذا الإتجاه التصاعدى جزئيًا إلى التأثيرات الأساسية غير المواتية، فى حين شهد التضخم غير الغذائى أيضًا ارتفاعًا طفيفًا، حيث قفز من 19.1% فى مايو إلى 20.9% فى يونيو مدفوعة بشكل أساسى من الارتفاع الكبير فى أسعار التبغ.