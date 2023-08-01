أحكام بالمؤبد و15 سنة للمتهمين بقتل سائق فى عزبة النخل

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطل بالسجن المؤب، والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين و10 سنوات لربة منزل، لاتهامهم باستدراج سائق توك توك وقتله وسرقته لخلافات مالية مع المتهم الأول في عزبة النخل بالمرج.

كانت قد تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بمنطقة عزبة النخل يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره ملقاة داخل أرض فضاء وليس بحوزته أي أوراق تحقيق شخصية، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ.

وبفحص بلاغات التغيب تبين أن قسم شرطة عزبة النخل تلقي بلاغا من أحد الأشخاص يفيد فيه بتغيب شقيقه الأكبر منذ 3 أيام قبل العثور على الجثة.

وباجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 3 عاطلين وربة منزل استعان بهم المتهم الرئيسي للتخلص من المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علو المتهمين وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

واعترف المتهم الرئيسي وهو صديق المجني عليه بأنه نظرا لاقتراضه مبلغ ألف جنيه من المجني عليه وتعسره في ردها ومطالبة الأخير الدائمة له قرر التخلص منه.

وأضاف المتهم أنه في سبيل التخلص من المجني عليه استعان بأصدقائه باقي المتهمين وقامت السيدة باستدراج المجني عليه إلى منطقة نائية بدعوى توصيلها بالتوك توك خاصته.

وقالت المتهمة إنها بالفعل نفذت خطة المتهم الرئيسي وذهبت إلى موقف التوك توك وطلبت من المجني عليه توصيلها إلى مكان في عزبة النخل ووافق السائق، وما إن وصلوا إلى مكان مهجور حتى طلبت منه التوقف وكان ينتظرها باقي المتهمين الذين أجهزوا على المجني عليه ضربا وطعنا فأسقطوه غارقا في دمائه.