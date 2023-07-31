تامر أمين: ارتفاع نسبة نجاح البنين في الثانوية العامة "يقلق"

هنأ الإعلامي تامر أمين طلاب الثانوية العامة بعد نجاحهم في الامتحانات الأخيرة واستعدادهم للالتحاق بالجامعة المصرية.

وأكد تامر، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار” أن نسبة النجاح في الثانوية العامة معقولة ومقبولة، لكن نقطة أن نسبة نجاح البنين تفوق نسبة نجاح البنات هذا العام مختلفة عن السنوات والمقولات المصرية التي تؤكد أن نسبة تركيز وتفوق البنات تفوق دراسيًا البنين بصورة كبيرة.

تابع "يجب أن نعرف ماذا يشغل بنات هذا الجيل عن المذاكرة والتفكير في المستقبل؛ لأن مؤشرات الثانوية العامة اليوم التي تم الإعلان عنها تشير إلى وجود فجوات فكرية كبيرة بين الجيل الحالي والأجيال الماضية".

واستطرد: "رجاء شخصي مخلص لوجه الله على أولياء الأمور اتباع اسلوب الإرشاد وليس التدخل في قرارات الأبناء عند اختيار الكلية المناسبة، حيث يؤدي التدخل إلى القهر والفشل".