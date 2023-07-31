إحالة المتهمين بحيازة 22 كيلو من الحشيش بالسلام للجنايات

أحالت نيابة السلام اليوم عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بحيازة 22 كيلو من مخدر الحشيش بمدينة السلام.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط "عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج" حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق