دور الصحافة في التنمية وحكايات عن المسرح ضمن فعاليات "ليالي الفرافرة" (صور)

شهد مركز شباب اللواء صبيح بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، انطلاق فعاليات الليلة الثانية من "ليالي الفرافرة الثقافية والفنية"، ضمن البرامج المكثفة بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، والتي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتضمنت الفعاليات، محاضرة ثقافية بعنوان "دور الصحافة في التنمية"، تحدث خلالها الكاتب الصحفي عمرو محمد إسماعيل، عن دور الصحافة في التنمية المستدامة بمحافظة الوادى الجديد وتسليط الضوء على الدور الإيجابي للمشروعات الجديدة ومحاربة الشائعات، تلاها فقرة مواهب فنية ومسابقة ثقافية للأطفال، ثم فقرة فنون شعبية لفرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة، والتي تغنت بمجموعة من أغاني التراث الواحاتي

كما شهدت الفعاليات التي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، أمسية شعرية لنادي أدب الداخلة شارك فيها نخبة من الشعراء منهم إسلام سلامة وقصيدة بعنوان "قلبي نبي"، وقصيدة "أكيد بحبك يا بلادى" للشاعر عاطف حسن، إضافة لفقرة فنية لفرقة التلقائيين بموط، والتي قدمت مجموعة من فقرات وأغاني الفلكلور الواحاتي منها الشتيوة، تابلوة الحصاد، تجهيزات العروسة، أغنية والله لا أجيلك يا سمارة.

وعقدت محاضرة ثقافية بعنوان "حكايات عن المسرح المصري" والتي تحدث خلالها الكاتب سعيد حجاج عن نشأة المسرح المصري وتاريخه الذى بدأ مع يعقوب صنوع، كما تضمنت الفعاليات استكمالا لورش الأشغال الفنية اليدوية، إلى جانب معرض للكتاب والذي يضم مجموعة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الختام قدمت فقرة الإنشاد الديني والشيخ أحمد مبروك مجموعة من عروضها وفقراتها الفنية المتميزة التي تفاعل معها الجمهور، وذلك بحضور محمود حميدة رئيس الوحدة المحلية لقرية اللواء صبيح، ووفد من الإقليم ومديري المواقع وجمهور كبير من أبناء الفرافرة.