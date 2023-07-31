أمين الفتوى: قطع الأرحام من صفات المفسدين في الأرض (فيديو)

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن تقطيع صلة الأرحام، يعتبر من صفات المفسدين فى الأرض، وهو ما أخبرنا به قول الله سبحانه وتعالي: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ".

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم:"لو فى مشكلة مع أقاربك فى ميراث أو أى شيئ خد حقك بالقانون بس أوعى تقطع صلة الرحم، هو أذاك اتقصر عنه بلاش الخلطة الزائدة التى تجعل حدوث المشاكل، لكن الصلة الموجودة فى حدود السلام أو خلافه".

وتابع "يمكن لو زرت أقاربك يمكن قلوبهم ترق لو ظالمينك، ويصلحوا من حالهم، ويردوا لك حقك ويغيروا من معاملاتهم معك، فالكون ملك الله، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء".

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