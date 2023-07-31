«الخارجية الفرنسية» تُعلن حجم الاستثمارات بمناجم الذهب في النيجر

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، أنه لا توجد أي شركة فرنسية تستثمر في مناجم الذهب في النيجر، وفقًا لوكالة “رويترز” الإخبارية.

وأصبحت النيجر الواقعة في غرب إفريقيا في دائرة الضوء العالمية منذ الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة نيامي، عندما أطاح الحرس الرئاسي بالرئيس الموالي للغرب محمد بازوم.

وأثار الانقلاب في النيجر الغنية باليورانيوم، والتي تشكل جزءًا رئيسيًا من منطقة الساحل في إفريقيا - وهو حزام أرضي يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر - إدانة عالمية.

بينما هددت كتلة من زعماء غرب إفريقيا "بالتدخل" إذا لم تتم إعادة محمد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع ، حذر الفرنسيون - الذين كانوا قوة إمبريالية في النيجر الحالية حتى عام 1960 - من اتخاذ إجراء في البلاد إذا " تتعرض فرنسا ومصالحها "في النيجر للهجوم.

وتمتلك النيجر سابع أكبر احتياطي لليورانيوم في العالم، في عام 2019 فقط ، تم إنتاج حوالي 2982 طنًا من اليورانيوم بواسطة المنجمين العاملين في البلاد.