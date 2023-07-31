الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق في محل كماليات سيارات بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، بمحل كماليات سيارات في شارع الثلاثيني التابع دائرة ثان الإسماعيلية، ذلك قبل تسلل النيران إلى البنايات المجاورة للمحل.

تلقي المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد باندلاع حريق بمحل كماليات سيارات في شارع الثلاثيني التابع دائرة ثان الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحريق.  

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق قبل تسلله إلى البنايات المجاورة كما تم إخطار الطوارئ الخاصة بالكهرباء والغاز .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.  

وتواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد والتي يعقبها إعداد تقرير مفصل الحريق واسبابه وتحرير المحاضر اللازمة.

 

 

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