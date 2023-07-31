الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بحيازتهم كمية من المواد المخدرة ببدر

مواد مخدرة
مواد مخدرة

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس ٣ متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، و300 جرام من مخدر الاستروكس، بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبسؤالهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستروكس الحشيش الشروق وبدر الكسب الغير مشروع المتهمين المواد المخدرة

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