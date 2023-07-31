الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تحت تهديد السلاح".. إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بالسلام

حبس
حبس

أحالت نيابة السلام اليوم المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتلهم بمدينة السلام لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم اسلام .م، ونبيل .ع، وعلى .م عاطلين أقروا بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتلهم بهدف سرقتهم والتربح والكسب غير المشروع منهم، وأقروا بأنهم وراء ارتكاب سرقة ٤ وقائع سرقة بذات الأسلوب.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من ضبط ٣ عاطلين أثناء محاولة سرقتهم أحد المواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض بأحد الشوارع النائية بمدينة السلام وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع سرقة المواطنين بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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