تقرير للبنك الدولي: بلدان غرب أفريقيا تعاني من انعدام الأمن الغذائي

قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن هناك عدة بلدان في منطقة غرب أفريقيا، بما فيها بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا، تواجه أوضاعاً مفجعة من يونيو إلى نوفمبر 2023.

ففي المناطق المتضررة من الصراعات في بوركينا فاسو ومالي، من المتوقع أن يواجه 45,200 نسمة مستويات مفجعة من انعدام الأمن الغذائي، أما عن بوركينا فاسو، ففيها أكبر نسبة من السكان على الإطلاق يتوقع أن تعاني من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها التقديرات إلى أن مالي بها من يواجهون مستويات من انعدام الأمن الغذائي تضاهي المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي. ويعتبر الصراع والعنف من بين الأسباب الرئيسية الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي الكارثي خلال فترة التوقعات، مع مخاطر حدوث

مزيد من التدهور إذا تحققت التوقعات بهطول أمطار بمعدل فوق المتوسط.

ومن المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في نيجيريا، حيث يتوقع أن يعاني 24.8 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة بين يونيو وأغسطس 2023، منهم 1.1 مليون نسمة في أوضاع طوارئ ويقف التأثير المشترك للأزمة الأمنية المعقدة وضعف أوضاع الاقتصاد الكلي والأخطار الطبيعية المتعددة وراء اتجاهات انعدام الأمن الغذائي في نيجيريا.

إضافة إلى ذلك، وضعت أجزاء من غرب ووسط أفريقيا في حالة تأهب بسبب الجراد الصحراوي، حيث أفادت تقارير عن ظهور مجموعات من الجراد النطاط والبالغ في الجزء الغربي من شمال أفريقيا (الجزائر والمغرب والصحراء الغربية)، وبدأ سقوط الأمطار الموسمية الصيفية في منتصف يونيو، مما أدى إلى هطول كميات أمطار متوسطة أو أعلى من المتوسط وجيدة التوزيع في عموم المنطقة، الأمر الذي قد يهيئ ظروفاً مواتية لانتشار الجراد في عموم منطقة الساحل مع تحركه إلى تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، ما يهدد إنتاج المحاصيل في المنطقة ويزيد عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.