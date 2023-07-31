الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: بانيجا يتقدم للشباب السعودى أمام الزمالك

الزمالك والشباب
الزمالك والشباب

افتتح إيفر بانيجا، نجم فريق الشباب السعودي النتيجة لفريقه أمام الزمالك في اللقاء المقام بينهما، حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للبطولة العربية.

وجاء هدف بانيجا من ضربة جزاء في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وارتطمت الكرة بيد محمد عبدالغني مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء ليعود حكم المباراة إلى تقنية الفار ويتم احتسابها ضربة الجزاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر.

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبدالمجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف روقا" وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وسيد عبدالله "نيمار"  ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

الشباب الشباب السعودي الزمالك بانيجا ايفر بانيجا محمد عبد الغني

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