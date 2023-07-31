تاون جاس: صيانة طارئة بـ شارع فيصل مساء اليوم

أعلنت شركة تاون جاس، إحدى شركات قطاع البترول، عن أعمال صيانة طارئة - شارع ترعة عبدالعال - أمام سوق العبد– فيصل بدءًا من الساعة التاسعة مساءً.

تاون جاس: أعمال صيانة طارئة بـ فيصل

وكشف بيان للشركة عن أنها وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء، وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

وفي سياق منفصل نجح فريق عمل مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" فى تحقيق 20 مليون ساعة عمل بدون توقف أو إصابات، ويتكون فريق عمل مشروع التوسعات من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والجانب الإيطالى "جهات التمويل وشركة التنفيذ تكنيب الإيطالية" وشركات ميدور وبتروجت وإنبى وإيبروم، ولدى الجميع التزام واضح بتطبيق كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة، وبذل كل الجهود الممكنة للاستمرار فى تحسين الأداء، والإسراع بتنفيذ المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وتضمن عرضًا توضيحيًا لشركة تكنيب ما تحقق فى المشروع من أعمال كان من أهم مؤشراتها، تنفيذ 27 عملية مراجعة للمشروع، ونقل المعرفة والدروس المستفادة من مراحل تنفيذ مشروع ميدور المختلفة لمشروع أنوبك بأسيوط الذى تنفذه شركة تكنيب، ومد 1861 كم من الكابلات واستخدام أكثر من 12 ألف طن صلب وحوالى 20 ألف طن معدات، وإنجاز مليون و675 ألف ساعة عمل هندسية لإنتاج 12400 مستند وتصميم هندسى، كما تم استكمال وتشغيل عدد كبير من وحدات المشروع ودخول عدد آخر مرحلة التشغيل التجريبى، علاوة على إجراء اختبارات ما قبل التشغيل التجريبى للوحدات المتبقية، وذلك رغم التحديات المتتالية عالميًا بفضل التكامل والترابط بين فرق العمل المختلفة العاملة فى المشروع والتى التزمت بمبادئ السلامة والتكامل والجودة والاحترام والاستدامة، إلى جانب ما تم تقديمه من خلال اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية من مساهمات صحية وتعليمية ودعم وتمكين المرأة وغيرها.