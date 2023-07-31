الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد اعتمادها رسميًا.. خطة تخفيف أحمال الكهرباء بنطاق كفر الشيخ

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التى سيتم تنفيذها بدءًا من الثانية عشرة ظهر غدٍ فى المحافظات المختلفة، ومن ضمنها كفر الشيخ بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وأعلن مجلس الوزراء أنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعًا، وفقًا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متابعته المستمرة في تنفيذ إغلاق واجهات المحلات وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والانشطة، إضافة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج، فضلا عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيًا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع محافظ كفر الشيخ جولة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد لمركزي دسوق والحامول، لتطبيق التزام المحال بترشيد الكهرباء وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الإضاءة بالشوارع، لتطبيق ترشيد الكهرباء. 

كما تابع جولات رؤساء المدن عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم وسليم محمد أبوشريف، رئيس مدينة برج البرلس، وجمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية، ومحلات القطاع الخاص والشوارع، كما تابع رؤساء المدن بترشيد الكهرباء وإغلاق واجهات المحال وخفض الإضاءة بالشوارع.

ووجه محافظ كفر الشيخ بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بمختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات؛ للتأكد من الالتزام بالترشيد.

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مجلس الوزراء كهرباء محال تجارية محافظات كفر الشيخ

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