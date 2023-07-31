تجديد بتهمة قتل ابنة زوجته فى البساتين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس عامل بتهمة قتل ابنة زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على عامل رخام قتل ابنة زوجته، لتأخرها فى العودة للمنزل بمنطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفلة 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن زوج والدتها تعدى عليها بسبب خروجها المتكرر من المنزل وعودتها في وقت متأخر، مما أدى إلى وفاتها وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.