مصرع سيدة أصيبت خلال مشاجرة بين عائلتين شمال أسوان

لقيت سيدة مصرعها إثر إصابتها خلال مشاجرة بين عائلتين، مساء اليوم الأثنين، وذلك بمنطقة الآثار بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان ، إخطارًا يفيد بمصرع سيدة إثر إصابتها خلال مشاجرة بين عائلتين، وذلك بمنطقة الآثار التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمها إلى أهلها وذويها.

وانتقلت رجال المباحث بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إلى مكان الحادث لمعاينته وتبين أن السيدة تدعي "ن. ح" تبلغ من العمر 57 سنة، وأنها لقيت مصرعها بعد إصابتها إثر نشوب خلافات بين عائلتين، وأثناء نقلها إلي مستشفى أسوان الجامعى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم نقلها إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.