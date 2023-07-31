إزالة فورية لمقبرة خالية من الرفات بمركز إبشواى فى الفيوم (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز مدينة إبشواي، برئاسة المهندس مراد مسعود، رئيس المدينة، حملة إزالة للبناء المخالف وبدون تراخيص ووقف أعمال مخالفة وفك شدات خشبية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بسرعة إزالة المخالفات في المهد والتصدي للبناء على الأراضي الزراعية.

بدأت الحملة عملها صباح اليوم الإثنين، بتنفيذ قرار إزالة مقبرة حديثة بناحية أبوجنشو على مساحة 20 مترًا خالية من أي رفات دون أخذ تراخيص بناء أو موافقات من الجهات المعنية.

أسفرت الحملة عما يلي.. وقف أعمال مخالفة وفك شدات خشبية بناحيتي العضامي أبوجنشو وسنرو وردم أساسات مخالفة وقواعد خرسانية حالة فك شدة خشبية مخالفة معدة لصب سقف دور ثان علوي بناحية العضامي على مساحة 60 مترًا.

كما تم فك شدة خشبية مخالفة معدة لصب دور أول علوي على مساحة 80 مترًا خارج الحيز العمراني بناحية سنرو وردم أساسات مخالفة خارج الحيز العمراني بناحية كفرعبود على مساحة 100 متر وردم أساسات وقواعد خرسانية مخالفة خارج الحيز العمراني على مساحة 150 مترًا، وقف أعمال بناء صادر لها ترخيص مخالف بناحية كفر عمرو على مساحة 100 متر.

ووجه رئيس المركز بمراجعة الترخيص ومحاسبة المسئول عن إصداره وإزالة عدد 3 حالات بناء مخالف عبارة عن أسوار مخالفة بالبلوك الأبيض والأسمنت بناحية الجيلاني وكفرعمرو على مساحة 215 مترًا، إزالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بناحية حوض بحرالرمان بالوحدة المحلية بالنصارية وأرض ائتمان زراعي بناحية كفر عبود خارج الحيز العمراني على مساحة 340 مترًا.

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