إلهام شاهين ونهال عنبر تشاركان فى وداع نجل الفنان حسن يوسف

وصلت الفنانة إلهام شاهين ونهال عنبر إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة؛ للمشاركة في تشييع جثمان عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف.

ووصل اليوم الإثنين، جثمان نجل الفنان حسن يوسف إلى مسجد الشرطة؛ لأداء صلاة الجنازة وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتعرض نجل الفنان حسن يوسف لحادث غرق بالساحل الشمالي، حيث تم نقل الجثمان لمستشفى بمطروح ومنه إلى القاهرة اليوم.

والراحل هو الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل كابتن طيار في إحدى شركات الطيران الخاصة.