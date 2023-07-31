الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تطالب بزيادة أعداد الفصول بمدرسة الهلال للتأمين الصحي بالمنوفية

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب عضو لجنتي الصحة والقيم بطلب للدكتور وزير الصحة والسكان تطالب فيه بزيادة أعداد  فصول المدارس الثانوية الفنية للتمريض بمدرسة الهلال للتأمين الصحى بمحافظة المنوفية، فصلين هذا العام، نظرا للإقبال الشديد من الطلاب للتقدم للمدرسة، مشيرة إلى أنه وردها الكثير من الطلبات من أهالي شبين الكوم لزيادة أعداد الفصول بالمدرسة لرغبتهم في إلحاق أبنائهم بها.
 

كما طالبت بعدم الاقتصار على أهالي مركز شبين الكوم للقبول بالمدرسة و فتح القبول لطلاب المحافظة بأكملها.

وفي استجابة لهذا المطلب وجه وزير الصحة والسكان الدكتورة مي العسال رئيس الادارة المركزية للتدريب والمدارس بوزارة الصحة و السكان لاتخاذ اللازم.

يذكر أن النائبة هناء سرور سبق وطالبت بسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء مستشفى تخصصى أطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمى حيث أن الوزارة فى انتظار موافقة وزارة التخطيط، حيث وعد وزير الصحة بإنهاء الإجراءات والتواصل مع وزارة التخطيط فى أسرع وقت ممكن.

الإدارة المركزية للتدريب الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب المدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة المنوفية مستشفى الهلال للتأمين الصحي زيادة فصول

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