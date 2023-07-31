حملة تفتيشية لسحب مكبرات الصوت بمحال مرسى مطروح (صور)

نظّم مركز مرسى مطروح، برئاسة العميد عمرو عبدالمجيد وطاهر السنينى، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وشرطة المرافق حملة تفتيش وسحب لمكبرات الصوت بعدد من المحال وتحرير عدد من محاضر البيئة والتلوث السمعى والإزعاج لعدد من أصحاب المحال والكافيهات بكورنيش ووسط مطروح.

ووجهت الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح تنويهًا، الأسبوع الماضى، لجميع أصحاب الكافتيريات والمحال بمنع استخدام مكبرات الصوت ما يسبب الإزعاج والتلوث السمعى وتضرر المواطنين، خاصة المرضى وكبار السن، محذرة من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تحرير المحاضر البيئية للجهات المخالفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات التفتيش والرقابة والحفاظ على موسم سياحى، مع منع أى تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات، خاصة مخالفات التلوث السمعى والبيئى والازعاج للمواطنين.

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