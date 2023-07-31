مع اقتراب مئويته.. تعرف على كواليس لقاءات البابا شنودة بزعماء العالم في 104 رحلة للخارج

تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية للاحتفال بالذكرى المئوية لمولد البابا شنودة الثالث، وبهذه المناسبة تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذه المناسبة نشرت صفحة المؤرخ القبطي، المتخصصة في تدوين الاحداث التاريخة المعاصرة سجل زيارات البابا شنودة للخارج.

وجاء بالسجل انه قام قداسة البابا شنوده الثالث بعدد 104 رحلة خارج مصر لأهداف رعوية و مسكونية ووطنية استغرقت 1781 يوماً (4 سنوات و 10 أشهر و 21يوم)، وقد اشتملت زيارات البابا شنوده على 195 زيارة لعدد 38 دولة موزعة في قارات أفريقيا و آسيا و أوروبا و أمريكا الشمالية و أمريكا اللاتينية و أستراليا.

وفيما يلي بيان بعدد الزيارات لكل دولة:

الولايات المتحدة الأمريكية (57 زيارة), المملكة المتحدة (31 زيارة), كندا(12 زيارة), لبنان (9 زيارات), سوريا (8 زيارات), سويسرا (7 زيارات), قبرص (7 زيارات), أستراليا (6 زيارات), إريتريا (4 زيارات), جنوب أفريقيا (4 زيارات), ألمانيا (4 زيارات), رومانيا (3 زيارات), فرنسا (3 زيارات), أرمينيا (3 زيارات), هولندا (3 زيارات) و زيارتين لكل من:ليبيا, روسيا, كينيا, زيمبابوي, القسطنطينية (تركيا), السودان, النمسا, قطر, الإمارات العربية المتحدة, أثيوبيا, المجر.

وزيارة واحدة لكل من :الفاتيكان, زائير, الكنغو, زامبيا, الدنمارك, السويد, اليونان, نيوزيلندا, الأردن, البرازيل, بوليفيا, المكسيك.

وعن اللقاءات مع الرؤساء والملوك، فقد التقى قداسته بكل حفاوة وتقدير مع كثير من رؤساء وملوك العالم، ومن ذلك لقاءاته مع رؤساء وملوك العالم العربى ومنهم: سليمان فرنجية الرئيس اللبناني (28 أكتوبر 1972م)، الرئيس اللبناني إلياس الهراوي (3 يوليو 1995م)، الرئيس اللبناني إميل لحود (27 أبريل 1999م)، جعفر النميري الرئيس السوداني (15 فبراير 1978م)، الرئيس الليبي معمر القذافي (مارس 1972م / سبتمبر 2003م)، حافظ الأسد الرئيس السوري (20 أكتوبر 1972م / 4 مايو 1997م)، ومع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (7 يناير 1993م / أكتوبر 1995م)، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (31 أكتوبر 1995م)، بشار الأسد الرئيس السوري (28 مايو 2001م)، ومع الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر (29 نوفمبر 2004م)، الملك عبد الله الثاني ملك الأردن (2 يونيو 2005م)، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (13 سبتمبر 2011م).

ومن الرؤساء والملوك الأفارقة التقى الإمبراطور هيلاسيلاسي (سبتمبر 1973م)، الرئيس الأثيوبى جيرما ولد جرجيس (أبريل 2008م)، الرئيس الكيني دانيال آراب موي (9 أكتوبر 1979م / 17 يناير 1994م)، الرئيس الإريتري إسائياس أفورقي (23 أبريل 2004م)، موبوتو سيسكو الرئيس الزائيري (16 أكتوبر 1979 م)، الرئيس نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا (22 أغسطس 1995م)، روبرت موجابي رئيس زيمبابوي ( 4 أبريل1997م).

ومن رؤساء وملوك دول أوربا وبلاد الغرب التقى جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (18 أبريل 1977م)، الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (22 سبتمبر 1989م)، فرانسوا ميتران الرئيس الفرنسي (15 فبراير 1995م)، الرئيس الألماني فون فيتسكار (16 نوفمبر 1990م)، توماس كليستيل رئيس جمهورية النمسا (27 أبريل 1998م)، الرئيس روبرت خاتشاريان رئيس جمهورية أرمينيا (3 مايو 2003م)، الرئيس السوفيتي أندريه جروميكو والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف (يونيو 1988م)، الرئيس آرباد جونز رئيس جمهورية المجر (14 سبتمبر 1996م)، بال شميت رئيس جمهورية المجر (20 أغسطس 2011م).

وعندما أهدى المجلس الميثودي العالمي جائزة السلام لعام 1978م للرئيس أنور السادات (1970 – 1981م) قام بإهداء الميدالية الذهبية الخاصة بهذه الجائزة لقداسة البابا شنوده الثالث مع رسالة خاصة بذلك تحية لجهود في حفظ روح المحبة والتآخي.