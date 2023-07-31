تقام 11 أغسطس.. تفاصيل حفل الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالي

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في بورتو جولف مارينا بالساحل الشمالي يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل.

وطرحت شركة تذكرتي التذاكر الخاصة بالحفل المقرر إقامته على مسرح مفتوح.

وتم طرح 3 فئات لسعر التذكرة جاءت كالتالي :

جنيه VIP loung 80000

جنيه Fanpit 1200

جنيه Reguler 600

وتصدر النجم عمرو دياب التريند مؤخرا بأحدث أعماله الغنائية بعنوان "والله أبدًا".

الأغنية تتضمن أبياتًا من شعر للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، وتعتبر ثالث أغنية يطرحها الهضبة في موسم الصيف الحالي، إذ طرح أغاني "خلص على قلبي"، و"قولي اسمي"، إلى جانب أغنية "ياليل" للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبدالله.