الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تقام 11 أغسطس.. تفاصيل حفل الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالي

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في بورتو جولف مارينا بالساحل الشمالي يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل. 

وطرحت شركة تذكرتي التذاكر الخاصة بالحفل المقرر إقامته على مسرح مفتوح. 

وتم طرح 3 فئات لسعر التذكرة جاءت كالتالي :

 جنيه VIP loung 80000 

جنيه Fanpit 1200

جنيه Reguler  600

وتصدر النجم عمرو دياب التريند مؤخرا بأحدث أعماله الغنائية بعنوان "والله أبدًا". 

الأغنية تتضمن أبياتًا من شعر للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، وتعتبر ثالث أغنية يطرحها الهضبة في موسم الصيف الحالي، إذ طرح أغاني "خلص على قلبي"، و"قولي اسمي"، إلى جانب أغنية "ياليل" للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبدالله.

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب حفل الهضبة عمرو دياب موعد حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي حفل عمرو دياب

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان