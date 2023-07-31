الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ويجتمع بقيادات الوزارة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتخفيف الأحمال...

وزير الزراعة يتفقد البرامج البحثية لإنتاج التقاوى

وزير الزراعة
وزير الزراعة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم الإثنين، بعض البرامج البحثية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية ووجه ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية التي تتواكب مع التيارات المناخية وتسهم في ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

القصير وجه أيضًا باستخدام أساليب الري الحديثة بكل المحطات البحثية والأراضي التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

كما عقد وزير الزراعة اجتماعًا مع قيادات الوزارة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة، حيث وجه باتخاذ كل الإجراءات بهذا الشأن ومنها ترشيد استخدام المصاعد وتخيف الإضاءة وأجهزة التكييف وبما لا يخل بحسن سير انتظام العمل، كذلك تخفيف العمالة اعتبارًا من يوم الأحد القادم بالنسبة للإدارات التي لا تتعامل مع الجماهير.

وأكد القصير أن كل قيادة مسئولة عما يخصها في تنفيذ هذه التوجيهات كل في نطاق اختصاصه، بالإضافة الى متابعة تنفيذ ذلك في كل الإدارات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع وجه أيضًا وزير الزراعة الاهتمام بملف رفع كفاءة الأصول حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، سواء في تحقيق إيرادات للدولة أو توفير فرص عمل للشباب.

واختتم القصير توجيهات بأن الدولة في ظروف تحتاج من الجميع العمل بإخلاص وتفان لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

الاستراتيجي التحديات الداخلية والخارجية البحوث الزراعية الرى الزراعة الزراعية الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة

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