استمرار أعمال الحملة المكبرة لغلق الفتحات المخالفة المؤدية لشمال سهل الحسينية ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تتم مواصلة الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة برئاسة عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام للمحافظة بالتعاون، مع حي جنوب بورسعيد، وهيئة التعمير، مديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد قسم جنوب أول، لإزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية.

- إزالة 40 فتحة مخالفة

وأسفرت الحملة عن إزالة 40 فتحة مخالفة، وتم تسليم هذه الفتحات مغلقة إلى مندوب هيئة التعمير والتنمية الزراعية تحت تأمين قوات أمن بورسعيد.

هذا ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات دورية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، لزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير المنطقة بأكملها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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