الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد موافقة كولر.. الأهلى يمنح ثلاثى الفريق المعارين الرحيل مجانًا

كولر
كولر

أنهت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الموقف النهائي بالنسبة للثلاثي العائد من الإعارة سعد سمير بعد انتهاء إعارته لفريق فيوتشر التي استمرت لمدة موسمين، والثنائي عمار حمدي ومحمد محمود المعارين للاتحاد السكندري 

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة عرضت موقف اللاعبين على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، لحسم موقفه بشأن عودة الثلاثي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن كولر أكد أنه لا يختلف على إمكانيات سعد سمير مدافع الفريق، ولكنه بحاجة إلى النزول بمتوسط الأعمار بالفريق، وبالتالي فهو يفضل عدم تواجده معه الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن السويسري طالب باستمرار محمد محمود العائد من 2 صلبيي وعمار حمدي بالحصول على فرصة أكبر في أي فريق آخر، لحين استعادة مستواهم الفني والبدني بعد متابعة أرقامهم مع الاتحاد السكندري.

وأوضح المصدر أنه تقديرًا لقيمة الثلاثي سعد سمير ومحمد محمود وعمار حمدي، عقد مسئولو الأهلي جلسة مع اللاعبين عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات، مبينين لهم تقديرهم الشديد لما قدموه للنادي ووعدوهم بمساعدتهم على الخروج لأي ناد يختارونه دون أي مقابل.

وتابع المصدر أن اللاعبين لديهم أكثر من 4 عروض لكن أقربها لضم اللاعبين نادي زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز والجونة وسيراميكا كليوباترا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز بهدفين نظيفين على الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وسجل بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، وأضاف محمد أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم. 

بهذا الفوز يصعد الأهلي لمواجهة المصري يوم 3 أغسطس في دور ربع النهائي والمقرر لها مساء الخميس على استاد برج العرب.

الاتحاد السكندرى السويسري مارسيل كولر سعد سمير عمار حمدى لجنة التخطيط محمد محمود

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