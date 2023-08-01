الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى العام 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023 برقم الجلوس، حيث تم إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2023 برقم الجلوس مساء أمس الإثنين، عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفى الرسمى لنتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط جريدة الدستور للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

خصص موقع الدستور رابطا لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكنك من الآن التسجيل فى هذا الرابط والحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها من وزارة التربية والتعليم، حيث يمكنك تسجيل رقم جلوسك وعلى الفور سوف تحصل على النتيجة عقب الإنتهاء من إعتمادها وإعلانها رسميًا، ويمكنك التسجيل من خلال رابط جريدة الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط.

 عبر الرابط التالى(من هنا).

بعد ظهورها فجرًا.. كيف يتقبل طلبة الثانوية العامة النتيجة؟

ومن المنتظر عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يتم الإعلان عن التظلمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023، حيث سيتم فتح باب التظلمات عقب إعلان النتيجة بيومين على أن يستمر تقديم التظلمات لمدة أسبوعين، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى أن التظلمات سوف تقل هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة، وكذلك نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2023 سوف تكون أفضل من العاميين الماضيين.

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وعن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 فى المدارس فيمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من المدارس عقب الإنتهاء إعتمادها، حيث يوجد تعليمات للمدارس بإعلانها داخل المدارس بعد إعتمادها وظهورها فى عدد من المواقع الإلكترونية وبعدها يستطيع الطالب الحصول عليها من المدرسة مباشرة. 

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلابها أن من يرى أنه مظلوم فى النتيجة عليه بتقديم تظلم ضمن تظلمات الثانوية العامة 2023 حتى إذا كان له حق يرجع له.

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