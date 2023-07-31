الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

والد السادس على الثانوية العامة: "عزالدين كان ملتزمًا وتوقعت اسمه من الأوائل"

عز الدين السادس على
عز الدين السادس على الثانوية العامة

حالة من الفرحة والسرور داخل منزل السادس على الثانوية العامة شعبة أدبي بالقاهرة الجديدة، على الرغم من أن الابن لم يتوقع أن اسمه يتواجد بين العشرة الأوائل ولكن والده كان يأمل ذلك والحلم أصبح حقيقة.

وقال الدكتور أحمد العوضي أستاذ التربية الفنية بجامعة حلوان ووالد عز الدين السادس على الثانوية العامة لـ"الدستور": "نجلي حقق حلمي وكنت أتوقع له ذلك لأنه ملتزم منذ صغره وكان يعتمد على نفسه في المذاكرة ولم يعتمد على الدروس الخصوصية ولكن الاعتماد عليها كان في اللغة الألمانية والإنجليزية فقط لزيادة قدراته".

وأعرب الدكتور أحمد عن سعادته الشديدة بنجله عز الدين الذي عشق الفن من والده وأنه يحب الفنون كان يتمني أن يدخل فنون جميلة ولكن بعد أن أصبح من الأوائل ينتظر التنسيق ليختار نجله الكلية التي يأمل بها.

وأما عن توقعه أن يصبح عز الدين من الأوائل رد قائلاً: "كنت أتوقع أن اسمه يصبح ضمن العشرة الأوائل لأنه ولد ملتزم ويعمل الواجبات والالتزامات دون أن ينتظر منا النصيحة".

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