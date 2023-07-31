الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة: مستمرون في تظهير المحطات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين: مستمرون في أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من الحشائش العالقة والمخلفات من الترعة في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك تنفيذ الخطة الدورية للشركة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

ولفت اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن عمليات تطهير مآخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، وذلك من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، مؤكداً علي ضرورة المحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة والمخلفات داخل المجارى المائي " الترعة".

ونوه بأن الهدف من عمليات تطهير مأخذ محطات مياه الشرب، في إقليم محافظات القناة، هو إزالة جميع المخلفات بالمجري بالمائي من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ للحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وذلك الإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية.

وأضاف أنه يتابع وبصفة مستمرة عمليات سحب عينات عشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، المنازل ودار العبادة والمدارس والمقاهي، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار الـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت

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