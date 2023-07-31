خلال الشهر الحالي.. وزير الدفاع الروسي يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، عن خسارة القوات الأوكرانية فقدت خلال الشهر الحالي خلال المعارك نحو 21 ألف جندي وأكثر من ألفي قطعة من الآليات العسكرية.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، إنه خلال الشهر الماضي، وبفضل بسالة قواتنا والنجاحات التي حققتها خسر العدو أكثر من 20800 عسكري، وبشكل أدق - 20824 شخصا، و2227 قطعة من الأسلحة المختلفة.

وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أن بين المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها هذا الشهر، هناك 10 دبابات من طراز ليوبارد، و11 عربة قتال مدرعة من طراز برادلي والعشرات من بطاريات المدفعية الغربية.

وأضاف "شويجو"، من الواضح أن الأسلحة الغربية الموردة لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، بل فقط تؤدي إلى إطالة أمد النزاع العسكري.

واكد بين المعدات التي فقدتها قوات كييف خلال يوليو، هناك 10 دبابات ليوبارد، و 11 مركبة برادلي، و40 بطارية مدفعية أمريكية من طراز M777 و50 قطعة مدفعية ذاتية الدفع من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبولندا.