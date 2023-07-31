17 يومًا على انطلاقه.. حصاد فعاليات مهرجان العلمين خلال شهر يوليو

انطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة منذ ما يقرب من 17 يومًا، وشهد المهرجان العديد من الفعاليات وسط حضور كبير على المستويين المحلي والعالمي، ويختتم المهرجان فعالياته يوم 26 أغسطس المقبل.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز فعاليات مهرجان العلمين خلال شهر يوليو:

بدأت فعاليات مهرجان العلمين بالمسابقات الرياضية، وشهدت حضور أبطال رياضيات عالمية، وبدأت بلعبة "التيك بول" التي كان يوجد بها بطلتين عالميتين، إضافة لبطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الجيل الذهبي، مثل الكابيتانو حسام غالي والصقر أحمد حسن وحسام حسن وعصام الحضري وسيد معوض وغيرهم من اللاعبين المشاهير.

وشهد المهرجان تنظيم بطولة دولية للبادل وعروض الطائرات RC وبطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق السيارات تحدي جيت سكي، إضافة لتنظيم البطولة العربية للجودو، كما نظم المهرجان سباق "تراياثلون" محتضنا 3 رياضات "السباحة – ركوب الدراجات – الجري".

كما شهد المهرجان إقامة حفل الفنان تامر حسني يوم الجمعة الموافق 21 يونيو، وهي حفلة المطرب المصري تامر حسني، كما أحيا كلًا من الفنانين اللبنانين نانسي عجرم وراغب علامة، حفلًا بمهرجان العلمين يوم 28 من شهر يوليو الجاري.

وخلال الأسبوع الأول، أقيم بالمهرجان مجموعة من الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف وغيرها من الرياضات.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة نشاطات ترفيهية، أبرزها عرض أزياء عالمي يضم أفضل المصممين العالميين والمحليين في أغسطس المقبل، وإقامة عرض أزياء لـ"مايكل سينكو".

وتقيم فرقة كاريوكي حفلها أيضًا بمهرجان العلمين الجديدة، يوم 3 أغسطس، كما تقيم الفنانة أنغام حفلًا بمهرجان العلمين وإليسا وأحمد سعد، كارول سماحة، علي الحجار، مدحت صالح، وإليسا الموسيقار عمر خيرت.