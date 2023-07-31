الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الآباء اليسوعيون" يختتمون ملتقى الشباب الإقليمي في كينج مريوط

الكنيسة
الكنيسة

اختتم اليوم، الآباء اليسوعيون ملتقى الشباب الإقليمي "JRJ"، بكينج مريوط، بالإسكندرية، من خلال شهادات حياة حول "الفرح".

وأديرت هذه الشهادات عن طريق حلقة نقاش بين الشباب، ثم تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، بمناسبة عيد القديس إغناطيوس دي ليولا، مؤسس الرهبنة اليسوعية، واختتم الملتقى بفقرة موسيقية بعنوان "أمل تياترو".

على صعيد أخر، ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، احتفال ارتداء الثوب الرهباني للأختين بسمة جورج، وسناء إبراهيم، من راهبات يسوع ومريم القبطيات، وذلك بمقر الرهبنة، بمصر الجديدة.

شارك في الاحتفال عدد من الآباء الكهنة، والأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات، وأعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات.

وفي كلمته، تأمل الأنبا باخوم في الآية القائلة "اثبتوا في ... لتحملوا الثمار"، مؤكدًا أن هناك العديد من التجارب، قد تقلعنا من جذورنا في المسيح: مشاريعنا الخاصة، حب المال، العواطف غير الصحيحة، وحب السلطة، أما أنتن فالعالم يتمنى شجاعتكن، العديد لا يستطيع أن يعطي ذاته كاملًا للرب، في دعوة، في زواج، اثبتوا فيه.

الانبا باخوم النائب البطريركي الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الإيبارشية البطريركية الإيبارشية الأنبا باخوم الأنبا باخوم أ البطريرك الاسكندري الإسكن البطريركي إله

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