الدكتور أحمد أبواليزيد: مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا فى الإنتاج السمكى

أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في التوسع في إنشاء المشروعات القومية بتوجيهات القيادة السياسية لوصول مصر إلى المركز الأول في الاستزراع السمكي في إفريقيا، ففي عام 2014 كان الإنتاج السمكي 1.4 مليون طن سمك سنويا، وحاليا تجاوز الإنتاج 2 مليون طن ووصل الاكتفاء الذاتي في الأسماك بنسبة 85%، وأصبحت مصر تحتل المركز الأول إفريقيا في الإنتاج السمكي والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، وأيضا تحتل المركز الثالث في إنتاج نوعية من سمك البلطي، ويرجع ذلك للتوسع في مزارع الإنتاج السمكي.



وأضاف "أبواليزيد" في بيان له قبل قليل أنه تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتم تعديل قانون البحيرات والأسماك، حيث كان يوجد قديما تلوث في هذه البحيرات من حيث الأعشاب والحشائش والتعدي والبناء عليها، مما كان يقلل من معدل الصيد من هذه البحيرات ، حتى تبنت الدولة هذه البحيرات في مشروع قومي كبير مثل مشروع تطوير بحيرة المنزلة ثم بحيرة البرلس ثم البردويل وبعد تطهير هذه البحيرات أصبحت مزارع لتنمية زريعة الأسماك وبدأت تنتج 200 ألف طن سمك سنويا، مما يعود بالخير على أهالينا الصيادين وأهالينا المواطنين كما خاضت الدولة مشروعات قومية كبيرة مثل مشروع بركة غليون والمزارع السمكية في الفيروز ببورسعيد وإعادة استخدام بحيرة التمساح ثم بحيرة قناة السويس والاستفادة منها، لافتا الى أن جميع هذه المشروعات أدت إلى زيادة معدلات إنتاج السمك ولم يقف الأمر عند هذا الحد ولكن أصبحت الدولة تؤهل بعض المناطق اللوجستية بأن تكون مشروعا سمكيا متكاملا بداية من مزارع إنتاج الاسماك ومصانع الثلج ومصانع قيمة مضافة للسمك وتعبئة بشكل جيد، بالإضافة الي مصانع إنتاج الأعلاف خاصة بالمزارع السمكية، كما يوجد تعديل لقوانين الصيد ومنع صيد الزريعة والذى كان يعد صيدا جائرا، كما تم دعم الصيادين بمشروعات في شكل مبادرات لتأهيل الصيادين بمستلزمات الصيد، كما قامت الدولة بمشروع بالتعاون مع هيئة قناة السويس لإنشاء بعض المراكب الصغيرة المؤهلة للصيد وتوزيعها علي الصيادين.