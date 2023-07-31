الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدكتور أحمد أبواليزيد: مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا فى الإنتاج السمكى

أبواليزيد
أبواليزيد

أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في التوسع في إنشاء المشروعات القومية بتوجيهات القيادة السياسية لوصول مصر إلى المركز الأول في الاستزراع السمكي في إفريقيا، ففي عام 2014 كان الإنتاج السمكي 1.4 مليون طن سمك سنويا، وحاليا تجاوز الإنتاج 2 مليون طن ووصل الاكتفاء الذاتي في الأسماك بنسبة 85%، وأصبحت مصر تحتل المركز الأول إفريقيا في الإنتاج السمكي والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، وأيضا تحتل المركز الثالث في إنتاج نوعية من سمك البلطي، ويرجع ذلك للتوسع في مزارع الإنتاج السمكي.


وأضاف "أبواليزيد" في بيان له قبل قليل أنه تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتم تعديل قانون البحيرات والأسماك، حيث كان يوجد قديما تلوث في هذه البحيرات من حيث الأعشاب والحشائش والتعدي والبناء عليها، مما كان يقلل من معدل الصيد من هذه البحيرات ، حتى تبنت الدولة هذه البحيرات في مشروع قومي كبير مثل مشروع تطوير بحيرة المنزلة ثم بحيرة البرلس ثم البردويل وبعد تطهير هذه البحيرات أصبحت مزارع لتنمية زريعة الأسماك وبدأت تنتج 200 ألف طن سمك سنويا، مما يعود بالخير على أهالينا الصيادين وأهالينا المواطنين كما خاضت الدولة مشروعات قومية كبيرة مثل مشروع بركة غليون والمزارع السمكية في الفيروز ببورسعيد وإعادة استخدام بحيرة التمساح ثم بحيرة قناة السويس والاستفادة منها، لافتا الى أن جميع هذه المشروعات أدت إلى زيادة معدلات إنتاج السمك ولم يقف الأمر عند هذا الحد ولكن أصبحت الدولة تؤهل بعض المناطق اللوجستية بأن تكون مشروعا سمكيا متكاملا بداية من مزارع إنتاج الاسماك ومصانع الثلج ومصانع قيمة مضافة للسمك وتعبئة بشكل جيد، بالإضافة الي مصانع إنتاج الأعلاف خاصة بالمزارع السمكية، كما يوجد تعديل لقوانين الصيد ومنع صيد الزريعة والذى كان يعد صيدا جائرا، كما تم دعم الصيادين بمشروعات في شكل مبادرات لتأهيل الصيادين بمستلزمات الصيد، كما قامت الدولة بمشروع بالتعاون مع هيئة قناة السويس لإنشاء بعض المراكب الصغيرة المؤهلة للصيد وتوزيعها علي الصيادين.

أستاذ بكلية الزراعة احمد ابو اليزيد استزراع السمكي أبو اليزيد الاستزراع السمكي الإكتفاء الذات الإكتفاء الذاتي الانتاج السمكي الدكتور أحمد أبو اليزيد الثروة السمكية الدولة المصرية

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان