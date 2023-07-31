بعد الانقلاب العسكري.. النيجر تتحول لبؤرة صراع جديدة في الساحل الإفريقي

اندلعت أعمال عنف جديدة أمام السفارة الفرنسية في النيجر أمس الأحد حيث أعرب آلاف الأشخاص الذين يدعمون انقلابًا عسكريًا عن غضبهم من نفوذ فرنسا في مستعمرتها السابقة، حيث تحولت النيجر لبؤرة أزمات سياسية وعسكرية في منطقة الساحل الإفريقي بعد عزل رئيس النيجر محمد بازوم في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد هتف المتظاهرون بدعم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من دعوات من الكرملين للإفراج عن رئيس البلاد المنتخب ديمقراطيا ، محمد بازوم.

وتابعت أن بعض المتظاهرين قاموا بتمزيق لوحة تشير إلى السفارة، وداسوا عليها ثم استبدلوها بعلمي روسيا والنيجر، وسمعت صيحات "تحيا بوتين" و "عاشت روسيا" و "تسقط فرنسا" وسط الحشود.

محاولات تفريق التظاهرات

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قوات الأمن النيجيرية شوهدت وهي تنشر الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، وأظهرت إحدى الصور المأخوذة من مكان الحادث أشخاصا يحاولون إشعال حريق خارج المجمع.

وقال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا سترد على الفور ضد أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين أو المنشآت الفرنسية في النيجر.

أدان الكثير من المجتمع الدولي الانقلاب، الذي شهد قيام أفراد من الحرس الرئاسي في النيجر بإطاحة بازوم وتنصيب طغمة عسكرية تسمى المجلس الوطني لحماية الوطن.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن النيجر شهدت تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960 ، على الرغم من أنها كانت أقل استقرارًا سياسيًا في السنوات الأخيرة، وعندما تولى بازوم منصبه في عام 2021 ، كان ذلك أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد.

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الأحد بالإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه في غضون أسبوع، وفي حالة بقاء المجلس العسكري في السلطة ، قالت المجموعة إنها "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر" ، بما في ذلك استخدام القوة.

كما أعلنت الإيكواس عن مجموعة من الإجراءات العقابية، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية مع النيجر.

وقالت الجماعة إنها سترفض أي شكل من أشكال الاستقالة التي يزعم أنها قد تعيد بزوم الذي يعتبرونه رهينة.

وقالت فرنسا والاتحاد الأوروبي في وقت سابق إنهما سيدعمان منظمات الإيكواس إذا قرروا معاقبة المجلس العسكري، وكان الاثنان قد قطعا بالفعل الدعم المالي عن النيجر.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الحركة المناهضة لفرنسا والمؤيدة لروسيا ليست جديدة في المنطقة، ولوحظ ذلك في دول مختلفة في منطقة الساحل في السنوات الماضية، كان آخرها في بوركينا فاسو حيث طالبت الحكومة العسكرية برحيل القوات الفرنسية من البلاد في وقت سابق من هذا العام.

تخوفات جديدة

وأكدت شبكة "دويتش فيلا" الألمانية، أن في بداية الأزمة كان ثمة فراغ سياسي ورئاسي بعد خلع رئيس النيجر محمد بازور يوم الأربعاء الماضي، حيث ترك الجنود الجمهور في الظلام لمن اختاروا قيادة البلاد، ويبدو أن الأمر استغرق يومين من الجدل الداخلي حتى يتوصلوا إلى قرار.

ولم يظهر اللواء عبد الرحمن تشياني، الملقب بعمر، على التلفزيون الحكومي إلا في منتصف نهار الجمعة، وهو يحمل لقب "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، وبحسب ما ورد ، شارك تشياني ، رئيس الحرس الرئاسي منذ فترة طويلة ، في محاولة انقلاب فاشلة قبل فترة وجيزة من الانتقال الديمقراطي للسلطة في عام 2021.

ويعتقد المراقبون أن كبار الجنرالات الآخرين شعروا أيضًا بفرصة للاستيلاء على السلطة، قبل ظهور تشياني على شاشة التلفزيون، إلا أنه لا يزال ثمة درجة من القلق في عاصمة النيجر، نيامي إذا لم يتمكن القادة العسكريون بعد أيام قليلة، من الاتفاق على القيادة، حيث يتزايد خطر من أن يتصاعد الموقف بينهم، ويواجه تشياني تحدي الحفاظ على استقرار الأمور باعتباره الحاكم الجديد بلا منازع.

قال دانييل كيري هو المدير التنفيذي لجمعية Cercle d'Etudes Afriques-Mondes في بوركينا فاسو إن المطالب التي قدمها متمردو النيجر بعد وقت قصير من الانقلاب يوم الأربعاء لم تكن واضحة.

وتابع كيري: "الوضع السياسي هناك لا يرقى إلى مستوى التهديد كما هو الحال في البلدان الأخرى، حتى تحدي الإمبريالية في الواقع لم يتم تطويره بشكل كافٍ في النيجر لتبرير هذا الانقلاب، وإذا قمنا بتحليل تفسير مدبري الانقلاب لاستيلائهم على السلطة، فإننا لا نرى أي دافع أساسي يمكن أن يبرر هذا الاستيلاء".

وكرر تشياني في بيانه المتلفز أن الانقلاب كان بدافع "التدهور المستمر للوضع الأمني".

ويختلف مراقبو النيجر عن كثب مع هذا البيان، حيث قال المحلل السياسي الكاسوم عبد الرحمن "مقارنة بعام 2021 و 2022، يمكننا القول إن عام 2023 هو أحد أفضل الأعوام من حيث السياسة الأمنية، هذه الحجة الزائفة ، كما تستخدم في دول الساحل الأخرى فيما يتعلق بالانقلابات، أعتقد أنها غير كافية في حالة النيجر".

وقال الباحث الأمني موسى زنجارو إن الوضع تحسن حتى الآن في عام 2023، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه قتل قرابة 12 شخصًا الأسبوع الماضي في أماكن مختلفة في المنطقة الحدودية مع مالي وبوركينا فاسو.

وتابع زنجارو "لذا فإن الوضع الأمني مقلق للغاية، ومن يتولى السلطة سيفشل في النهاية إذا لم يأخذ قضية الأمن على محمل الجد".